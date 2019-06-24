LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Bir milyon öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden erişime açıldı.

LGS, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla yapılmıştı.

Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti.

Sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

LGS sonuçları için tıklayın.