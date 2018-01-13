Leyla Zana’nın vekilliğinin düşmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 'devamsızlık' gerekçesiyle vekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın vekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 1’inci yasama yılı ile 2’nci yasama yılı döneminde Genel Kurul’un 212 birleşimine katılmamasına bağlı "devamsızlığı" gerekçe gösterilerek milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan raporun, Genel Kurul’un 48’inci Birleşiminde kabul edildiği belirtildi.

