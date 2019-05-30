Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluştu.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 173'üncü sayısı bugün okurlarıyla buluştu.

YSK'nın İstanbul'da hukuksuz bir şekilde iptal ettiği yerel seçimlerle ilgili tartışmalar devam ederken, sandık kurulu üyelerinin imam olması tartışma yarattı. Boyun Eğme ''Laikliği ayaklar altına böyle aldılar'' başlığıyla çıktı.

LAİKLİĞİ AYAKLAR ALTINA BÖYLE ALDILAR

Ülkenin son 17 yılı, ‘siyasal islam’ kimliğini gizleme ihtiyacı duymayan bir partinin yönetimi altında geçti. İktidar, eğitimden, sağlık sistemine her konuda dine dayalı uygulamalarla laikliği ayaklar altına almayı geçti, cumhuriyeti neredeyse bir şeriat devletine dönüştürdü.

Laikliğe vurulan öldürücü darbeleri tamamlayanlarsa, “Atatürk cumhuriyetini AKP şeriatından kurtarma” iddiasıyla siyaset yapanlar oldu.

Dinin siyasette geçer akçe olmasını kabul ettiler. İş, AKP seçmenini tavlamak için dinsel motifleri kullanmaktan çıktı: AKP ile dincilik yarıştırmaya vardırdılar.

“Benim yaptığım camii daha büyüktü” diyerek belediyecilikte başarının din ölçütlerini kabullendiler.

“Günde 60 iftar yaptık” diyerek, çalışkanlık, özveri ve halkla muhabbeti de dinin ölçüleri ile tanımlanır hale getirdiler.

Yıllardır din ve paranın hakimiyeti altında olan ülke siyaseti artık laikliğin üzerinde tepinenlerin gövde gösterilerine terk edilmiş oldu.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: