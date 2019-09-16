KYK, şirket fuarı için öğrencileri mağdur etti: Bakanlık böyle istemiş!

YTÜ öğrencilerinin yoğunlukta kaldığı KYK'ya bağlı FSM ve Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, TeknoFest adlı fuarının katılımcılarına yer açılması için yerlerinden edildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü civarında bulunan iki KYK yurdunda kalan öğrencilerin kaldıkları odalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlenlediği TeknoFest katılımcıları yerleştirildi.

Odalarını terk etmek zorunda kalan öğrenciler, önce boş odalara yerleştirilirken, yerleştirildikleri odalarda kalan asıl öğrencilerin gelmesiyle sürekli oda değiştirmek zorunda kalıyorlar.

'VALİZİMİ BİLE AÇAMADIK, 2 GÜN İÇERİSİNDE ÜÇ ODA DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIM'

Durumla ilgili soL'a konuşan Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci, "Yurda gece 11.00'de giriş yaptığımda güvenlik, bloğumun kapalı olduğunu ve yurt idaresine gitmem gerektiğini söyledi. İdareye gittiğimde kaldığım bloğun TeknoFest misafirleri için KYK tarafından kapatıldığını ve kesin bir tarih verilmeden başka bir bloktaki odaya geçeceğimi söylediler. Fakat odada kalan asıl öğrenci geldiğinde yine başka bir odaya, oradaki öğrenci gelince de yine başka bir odaya geçmem gerektiğini öğrendim" dedi. "Valizimi açma fırsatım olmadı" diyen öğrenci 2 gün içerisinde 3 oda değiştirmek zorunda bırakıldığını vurguladı.

Yurt idaresi duruma tepki gösteren öğrencilere, "Bizim yapabileceğimiz bir şey yok bakanlığı arayın" yanıtını verdi.

Davutpaşa'da bulunan FSM Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenciyse, kendi odasının dolu olduğunu öğrendiğinde idarenin ona oda tayin etmediğini belirtti. Yurt idaresinden "gördüğün boş odaya yerleş" yanıtını alan öğrenci 3 kez oda değiştirdiğini söyledi ve bugün yeni gelenler için odasını bir kere daha değiştirmek zorunda kalacağını belirtti.