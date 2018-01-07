Kuzey Kıbrıs'ta seçim sonucu belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta 50 sandalyeli parlamentonun yeniden belirlendiği erken genel genel seçimlerde, Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu.
190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı.
Sonuçlar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor. Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek.