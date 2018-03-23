Kuzey Afrika’dan gelen toz, çamur olarak yağdı

İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa ve İzmir'de Kuzey Afrika üzerinden gelen toz bulutları nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

İstanbul, Bursa, Sakarya Ankara ve İzmir’in aralarında bulunduğu birçok ilde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oldu.

İstanbul'da sabah erken saatlerde yağan yağmur şehri kaplayan toz bulutuyla birlikte çamura dönüştü.

İzmir'de de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü. Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma olduğu gözlemlendi.

Sakarya’da toz taşınımı sebebiyle akşam saatlerinden itibaren yağmur ile birlikte çamur yağdı. Sabah kalktıklarında yağan çamur sonrasında vatandaşlar araçlarını tanıyamadı.

Bahar havası yaşanan Bursa’ya gece çamur yağdı. Sabah kalktıklarında araçlarını çamurla kaplanmış halde bulan vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Başkentte gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Kentin merkezinde görülen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara'da etkili olmaya devam edeceğini belirtmişti.