Kuyuda mahsur kalan son defineci de çıkarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri kuyuda dün akşam saatlerinde mahsur kalan definecilerden sonuncusu da yaklaşık 13 saat sonra kurtarıldı. Arama çalışmaları sonlandırıldı.
Kuyuda mahsur kalan 8 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla çıkarken, kurtarılan 7 kişiden 1'i ise hastanede yaşamını yitirdi.
Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini belirledi.
Olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, kuyuya inen definecilerin arkadaşları olduğu öne sürülen ve çevrede gözetleme yaptığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.