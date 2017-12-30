Kütahya'da faciadan dönüldü: 14 tonluk direk binaya devrildi

Kütahya'da 14 tonluk direk binanın üstüne düştü, işyerine ait binada kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Kütahya'da 14 ton ağırlığındaki dev reklam direği, söküldüğü sırada bir iş yerinin çatısına devrildi. Faciadan dönülen olayda binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolunun 2. kilometresinde iş yerini kapatan bir firma, 25 metre yüksekliğindeki dev reklam direğini, söktürmek istedi. Reklam totemin sökülmesi için 3 ayrı vinçle çalışmalara başlandı. Sökülme çalışmaları sırasında dev direk, İsmeti Özoturaç'a ait iş yerinin çatısına devrildi.

Ofis olarak kullanılan ve olay anında kimsenin bölümünde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

İş yeri çalışanı Oğuzhan Özkul, dev totemin büyük bir gürültüyle iş yerinin üzerine düştüğünü belirterek, "Ben olay anında totemin düştüğü odanın yanındaydım. Dev totem büyük bir gürültüyle düştü. Eğer o ofiste kimse olsaydı büyük bir facia olacaktı" ifadelerini kullandı.

Totem direği, takviye vinçlerle 1 saatlik çalışma sonucu düştüğü çatıdan indirildi