'Kuşdili tekrar çayır olsun'

Kuşdili Çayırı'nın yeraltı yapılaşmasına açılmasına Kadıköylüler itiraz ediyor. Araç parkı olarak kullanılan alanın yeşil alana dönüştürülmesini de talep eden Kadıköy Kent Konseyi, Kuşdili Platformu ve Kadıköy Kent Dayanışması bugün saat 19.00'da konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacak.

Kuşdili Çayırı'nın otopark yapılmasını engellemek amacıyla Kadıköy Kent Konseyi Çevre ve Altyapı Grubu, Kuşdili Platformu ve Kadıköy Kent Dayanışması bugün bir basın açıklaması yapacak. Saat 19.00'da Kuşdili'nde yapılacak açıklamada fiilen araç parkı olarak kullanılan, katlı otopark yapılması planlanan alanın eski haline dönüştürülmesi, halka açık yeşil alan olarak kullanılması talebi dile getirilecek.

Basın toplantısını düzenleyen bileşenler Kuşdili Çayırı'na ilişkin yer altında ve yer üstünde yapılaşmanın önünü açabilecek her tür planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptali isteniyor. Şu anda tamamı asfaltlanarak araç parkı olarak kullanılan 45 dönümlük alanın, Kadıköy'de yeşil alan olan değerlendirilebilecek az sayıda uygun yerden biri olduğu, bu nedenle yeniden Kuşdili Çayırı olarak dönüştürülmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kuşdili Platformu, Kadıköy Kent Konseyi Çevre ve Altyapı Grubu ve Kadıköy Kent Dayanışması'nın Kadıköylüler adına yayınladığı manifestoda aşağıdaki ifadelere de yer veriliyor:

"Türkiye'nin en büyük havaalanı kaldırılıp yerine park yapılabiliyorsa bizim talebimizin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yoktur. Kuşdili Çayırı, alana 1 m3 beton sokulmaksızın çayır ve koruluk olarak dönüştürülmelidir."

KUŞDİLİ ÇAYIRI PLANINDA NE VAR?

Kadıköy’ün tam merkezinde bulunan ve 3.derece doğal SİTalanı olan tarihi Kuşdili Çayırı, mahkeme kararlarına, bilim insanlarına ve Kadıköy halkının yoğun itirazlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden imara açılmak isteniyor. Kuşdili Çayırı'na sahip çıkan platformların açıklamasında "Kuşdili Çayırı, 1970’li yıllara kadar çınar ağaçlarının gölgesinde, kuş cıvıltılarının kurbağa sesleriyle yarıştığı, kurbağaların kuşlara şakımayı öğrettiği, çimenlerinde yıldız çiçeklerinin açtığı, dere kenarında balıkçıların sadece balık ağlalarını değil ıstakoz sepetlerini de kuruttukları bir koruluktu" deniliyor. 1980'li yıllarda pazar yeri yapılan alan pazarın taşınmasından sonra araç parkı haline geldi.

2007 yılında yapılan bir planda alana devasa bir AVM önerildi. Bu plan ile o zamana kadar yeşilde kaldığı için kamuya ait olan alanın mülkiyeti İBB’ye geçirilmiş oldu. Koruma Kurulu kararları yok sayıldı. Bazı Kurul üyeleri değiştirildi. Meslek odalarının girişimi ve Kadıköylülerin direnişiyle bu proje hayata geçirtilmedi. 2013 yılında yeni bir plan daha yapıldı. İtirazlar sonucu o plan da uygulanmadı.

27 Nisan 2018 tarihinde yeni bir plan onaylandı. Askıya çıkan planda Kuşdili Çayırı'nda yapılaşma öngörülüyor. 21 Mayıs 2018-19 Haziran 2018 tarihleri arasında askıda kalacak olan yeni planda Kuşdili Çayırı'nın, “altı otopark, üstü park” olması öngörülüyor.

Mevcut proje şunları içeriyor:

- Alanın yarısının 1.50m altına zemin altı çok katlı otopark, otopark üzerine toprak dökülerek yeşil örtü,

- Zemin üstünün bir bölümünde çok katlı yapılaşma,

- Alanın yarısına yeşil örtü.

GÖZ ARDI EDİLENLER

Planda, Kurbağalıdere'nin taşma riskine İSKİ raporun ihmal edildiği belirtiliyor. Aynı zamanda Kadıköy'ün hava kirliliğine ilişkin sağlık raporları da alanın yeşil alan olarak kalmasını destekleyici nitelikte. Kuşdili Çayırı, jeoloji raporlarına göre de herhangi bir deprem durumunda toplanma alanı olarak hizmet verebilecek az sayıda alandan biri. Trafiğe ilişkin ulaşım raporları, arkeolojik raporlar da Kuşdili'nde yeraltı yapılaşmasının sakıncalarını ortaya koyuyor.