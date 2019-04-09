Kurtlar 140 yıl sonra Hollanda'ya dönüyor

Hollanda'da 140 yıl sonra ilk kez, yerleşik bir kurt nüfusunun olabileceği belirtiliyor.

Ekolojistler, Hollanda'nın 140 yılın ardından ilk yerleşik kurt nüfusuna sahip olduğunu bildirdi.

Bir asır önce pek çok Avrupa ülkesinde avlanan kurtların, yavaş yavaş kıtaya geri göç ettiği belirtiliyor.

2015'ten beri Hollanda'da zaman zaman kurtlara rastlanıldığı ifade ediliyor ancak bu hayvanların daha önce geçici olarak Almanya'dan geçen ve daha sonra geri dönen hayvanlar olduğu düşünülüyordu.

Veluwe bölgesindeki ekolojistler, kurt izlerini toplayıp DNA tanımlayabilecekleri dışkıları topluyor. Ekolojist Mirte Kruit DNA çalışmaları için topladıkları izler hakkında; "Tinder gibi, erkek mi, kadın mı, bekar mı veya bir eş mi arıyorlar, size bunu söyleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

2 dişi kurdun bölgeden geçtiği belirtilirken, dişilerden birinin burada 6 ay boyunca sürekli kaldığı, bu nedenle artık "bölge sakini" olarak kabul edilebileceği iddia ediliyor. Öte yandan bölgede bir erkek de görüldüğü için araştırmacılar, ilk Hollandalı sürünün birkaç ay uzakta olabileceğini bildiriyor.