Kürtçe müzik dinlediği için dayak yedi, AYM polislere tazminat cezası verdi

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre bundan 12 yıl önce İstanbul'un Aksaray semtinde lokantasına müşteri olarak gelen polislerden, dinlediği Kürtçe müzik nedeniyle dayak yiyen vatandaşa 15 bin TL manevi tazminat ödenecek.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre bundan 12 yıl önce İstanbul'un Aksaray semtinde lokantasına müşteri olarak gelen polislerden, dinlediği Kürtçe müzik nedeniyle dayak yiyen vatandaşa 15 bin TL manevi tazminat ödenecek.

İstanbul Aksaray'da lokanta işleten M.T.'nin işyerine 14 Mayıs 2006 günü öğle saatlerinde Yunus ekiplerinden motosikletli dört polis geldi. Yemek için gelen polisler, o sırada çalmakta olan Kürtçe parçalardan rahatsız olarak garsonu ve işletmeciyi çağırıp müziği değiştirmesini istedi. Lokanta sahibi M.T. çalan müziğin yasal olduğunu belirterek değiştirmedi. Bunun üzerine polisler M.T.'ye ve yanında garson olarak çalışan iki kişiye hakaret ederek, "Sen nasıl Kürtçe dinlersin, mekanı başınıza yıkarız, size burda ekmek yedirmeyiz" dedi, M.T.'yi de darp etti.

Lokanta sahibi M.T. darp raporu alarak savcılığa şikayetçi oldu. İstanbul Valiliği Polis Disiplin Kurulu, 3 Kasım 2006 tarihinde şüpheli polislere herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi. Mağdur M.T. şüpheli polisler hakkında dava açtı. Fatih 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2 Aralık 2008'de sanığın kusuru bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığına, diğer suçlardan ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi de 5 Haziran 2014'te yerel mahkemenin kararını onadı.

M.T. bireysel başvuru hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda, "Başvurunun merkezinde yer alan asıl meselenin, derece mahkemelerinin delillerin eksik incelenmesi ve etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle devletin pozitif yükümlülüğünün; başvurucunun maruz kaldığı kötü muamele vakasında hiçbir gereklilik bulunmadığı halde, polis memurunun başvurucuya karşı şiddet kullandığı anlaşıldığından aynı zamanda devletin negatif yükümlülüğünü ihlal edildiği sonucuna varmıştır" denildi.

Anayasa Mahkemesi 9 Mayıs 2018 tarihli kararıyla anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine, şikayetçi M.T.'ye net 15 bin TL manevi tazminatın ödenmesine karar verdi.

Karar bugünkü (12 Haziran 2018) Resmi Gazete'de yayımlandı.