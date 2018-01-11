Kuraklığın en çok etkileyeceği iki bölge açıklandı

Türkiye'de son 67 yılın en kurak döneminin yaşanıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, kuraklığın en çok Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerini etkileyeceğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kuraklığın tarıma etkilerini tespit etmek ve yol haritası hazırlamak için harekete geçildiğini belirtti. Fakıbaba, üretimin etkileneceğini öngördüklerini ifade ederek, sigortalı çiftçilerin zararlarının karşılanacağını söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör de kuraklığın devam etmesi halinde, 2018 yılında tarla ürünlerinde yüzde 10 ila 50 üretim kaybı yaşanacağını söyledi.

ON YILLARIN EN BÜYÜK KURAKLIK TEHLİKESİ

Türkiye, on yılların en büyük kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Kuraklık mutlaka ürünleri etkileyecek ama oranını şu an bilemiyorum” dedi.

Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre sigortalı çiftçilerin olası zararının karşılanacağını belirten Fakıbaba, tarım ürünlerine yönelik destekleme oranlarının yasayla belirlendiğini, bu oranlar kapsamında çalışmaların yapılacağını vurguladı.

"TARLA ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM DÜŞEBİLİR"

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör kuraklığın devam etmesi halinde, 2018 yılında tarla ürünlerinde yüzde 10 ila 50 üretim kaybı yaşanacağını söyledi.

Kuraklığın devam etmesi halinde fiyat artışının yüzde 30’ların üzerinde olabileceğine dikkat çeken Güngör, “Buğday, arpa, pamuk, pancar, soya fasulyesi, ayçiçeği gibi tarla ürünlerinde üretim düşebilir. Seralardaki üretim damlama sulama sistemi kullanıldığı için fazla etkilenmez, üretim kaybı olmaz. Sıkıntımız tarla üretiminde” dedi.

Kuraklığın sebebi olarak iklim değişikliğini gösteren Güngör şöyle konuştu:

“Son 40 yılda Türkiye bu kadar kurak bir döneme girmedi. Yağışların az olmasının yanı sıra şehirlerdeki yapılaşma sebebiyle yağan yağmur ve kar da toprakla buluşmuyor, betonlaşma kuraklığı körüklüyor.”

GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ETKİLENECEK

Kuraklığın en çok Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini, kısmen de İç Anadolu Bölgesi’ni tehdit ettiğini söyleyen Güngör, en çok Adana, Antalya ve Şanlıurfa’nın etkileneceğini öngördü. Bu kentlerde birden çok ürün için “polikültür ziraat” yapıldığını vurgulayan Güngör, “Kuraklık mısır, pamuk, soya, narenciye, fıstık, buğday üretilen alanlarda verimi doğrudan etkiler. Karadeniz bölgesi ise aşırı yağış olabileceği öngörüsü ile riskli” dedi.