Kültür ve Turizm Müdürlüğü izin verdi: Şelalede iş makinesiyle define arıyorlar!

Kültür Bakanlığı ve DSİ'nin izniyle yapıldığı iddia edilen "iş makinesiyle define arama" faaliyeti, şelaleyi ve dere yatağını tahrip ediyor...

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Esenyurt mahallesinde bulunan Dipselek Şelalesi defineciler tarafından tahrip edildi. İş makineleriyle şelalede hazine arayan definecilere Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün izin verdiği ortaya çıkarken, vatandaşlar ve demokratik kitle örgütleri uygulamaya tepki gösterdi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Gül Ersan, daha önce hiç dere yatağında define arama ruhsatıyla karşılaşmadıklarını belirterek, "Defineciler şelaleyi bozdukları gibi söktükleri kayaları, taşları doğrudan dere yatağına atıyorlar. Vatandaş müdahale etmesin diye de jandarma başlarında bekliyor. Para edecek her yere, her şeye saldırıyorlar” diye konuştu.



"HAZİNE BULMAK İÇİN İŞ MAKİNELERİYLE ŞELALEYE DALDILAR"

Ünye'nin Erenyurt mahallesinde bulunan Dipselek Şelalesi'nde define arama faaliyeti, vatandaşların ve çevre örgütlerinin tepkisini çekti. İş makineleriyle dere yatağını ve şelaleyi tahrip eden definecilerin, resmi izinlerinin olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Dipselek Şelalesinin de bulunduğu dere yatağında define aranması için müze müdürlüğünün izninin olduğunu kaydetti.





TEPKİ ÇEKEN DEFİNECİ TAHRİBATININ İZİNLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ORÇEV Başkanı Gül Ersan, "Ünye’den gelen bilgiye göre dere yatağında ve şelalenin bulunduğu yerde kepçeler ve kırıcı ile çalışma yapıldığı bildirildi. Hem Ünye’deki üyelerimizin yerinde incelemeleri, hem de yönetim kurulu olarak bizlerin kurumlarla yaptığımız görüşmelerde izinli define araması yapıldığını öğrendik" dedi.



MÜZE: "BİZ İZİN VERDİK, İŞLERİ BİTİNCE DÜZELTECEKLER"

Çalışmadan haberleri olunca hemen Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü aradıklarını anlatan Ersan, "-Biz izin verdik, bütün işlemleri tamam- dediler. Müze Müdürlüğü'nü aradık, 'Define arıyorlar, oluşan tahribatı işleri bitince düzeltecekler' dediler. Tahribatın geçici olmadığını söylediğimizde 'DSİ onay verdi' dediler. Derneğimiz adına Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne ve DSİ 75. Şube Müdürlüğü'ne dilekçe verdik; bu tahribatın önlenmesi ve sorumluların cezalandırılması için" diye konuştu.



DEFİNECİLERİ JANDARMA KORUYOR!

"Bugün daha önce hiç karşılaşmadığımız bir ruhsat duyduk. Dere yatağında define arama ruhsatı" sözleriyle defineci tahribatına tepkisini dile getiren Ersan, "Defineciler şelaleyi bozdukları gibi söktükleri kayaları, taşları doğrudan dere yatağına atıyorlar. Vatandaş müdahale etmesin diye de jandarma başlarında bekliyor. Para edecek her yere, her şeye saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.



