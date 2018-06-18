Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rami Kışlası ve Kuleli Askeri Lisesi'nde hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Kuleli Askeri Lisesi, müze oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, bazı projelerle ilgili bilgi verdi.

Bu projelerden en önemlilerinden birinin AKM projesi olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, "Dünyanın en büyük opera salonlarından birisini de barındıran bir kültür sitesi haline gelmiştir. Kitap okuma salonlarından konferans salonlarına ve cep salonlarına kadar muhteşem bir külliye oldu. Türkiye için bir prestij projesi olacak ve 2019 yılı içinde açılışını hep birlikte yapacağız" dedi.

RAMİ KIŞLASI PROJESİ

Bakan Kurtulmuş, ikinci önemli projelerinin de Rami Kışlası projesi olduğunu açıkladı. İçinde yaklaşık 7 milyon kitabın bulunacağı konferans salonlarından toplantı salonlarına kadar bir kültür muhiti olacağını belirten Kurtulmuş, "Orada İstanbul sakinleri kitaplarla ilgili ne arıyorsa Rami Kışlası'nda bulacaklar. İlk bölümünü bitirdik. İkinci bölümünün ihalesi devam ediyor. Üçüncü bölümü biter bitmez Rami Kışlası da bütünüyle İstanbul halkının hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.

KULELİ ASKERİ LİSESİ MÜZE OLUYOR

Bir diğer projenin de Kuleli Askeri Lisesi olduğunu vurgulayan Numan kurtulmuş şunları söyledi:

"Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul'un sembolik ve mimari değeri olan önemli yapılarından birisi. Burayı ulusal bir müze haline dönüştüreceğiz. Çalışmalarını başlattık. Herhangi bir yabancı misafirimiz İstanbul'a geldiğinde 'Türkiye'nin geçmişini birikimini görmek istiyorum' dediğinde gelip burada birkaç saat içerisinde Türkiye'deki bütün mevcut uygarlıkların izini gelip bir şekilde bulabileceği muhteşem bir ulusal müze haline getirmeyi planlıyoruz."