Kudüs bahanesiyle yapılan seçim mitinginde Erdoğan'ı dinlemeden ayrıldılar

'Cumhur ittifakı' bileşenlerinin Kudüs bahanesiyle Yenikapı'da düzenledikleri mitingde katılımın düşüklüğü dikkat çekti. Öğretmenleri tarafından getirilen liseliler, Suriyeli sığınmacılar ve bazı tarikat gruplarının dikkat çektiği mitinge katılanların, Erdoğan'ın konuşması sırasında sıkılarak alandan ayrıldıkları görüldü.

AKP ve MHP’nin Yenikapı’da düzenlediği Kudüs mitinginde, eski kalabalıklardan eser yoktu. 24 Haziran seçimlerine yönelik mesajların uçuştuğu mitinge çok sayıda Suriyeli yer aldı. Öğretmenleri tarafından getirilen çok sayıda öğrenci de mitinge katıldı. Öğrencilerin okul üniformaları yerine sivil kıyafetle getirilmeleri dikkat çekti. İLGİLİ HABER 'Cumhur ittifakı'ndan Kudüs bahanesiyle seçim mitingi Yenikapı mitingini izleyen Cumhuriyet gazetesi muhabirlerinin notları şöyle: Miting giriş noktasında Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel koruma birimi ve özel harekat polisleri otomatik silahlarla nöbet tuttu.

Kudüs’e destek için gerçekleştirilen mitingde 24 Haziran seçimlerine yönelik dövizlerin taşındığı da görüldü. Alana girenler sık sık “İsrail şaşırma sabrımızı taşırma”,“ Kahrolsun İsrail” sloganları atarken CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki ittifaka karşı tepkilerini “Çatı aday bulamadınız, lütfen kiremit alınız” yazılı dövizler taşıyarak gösterdiler.

Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Mitingde dikkat çeken bir başka detay ise Suriyelilerin bulunmasıydı. Başlarında AKP şapkası bulunan Suriyelilere sık sık partililerin bir şeyler söylemesi dikkat çekti.

Yenikapı alanındaki mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabından çağrı yapması üzerine çok sayıda partili de katıldı. Yakalarında üç hilal rozeti bulunan MHP’liler bozkurt işareti ile yürüdü. AKP’liler ise MHP’lileri Rabia işareti ile selamladı.

Mitinge okullardan öğrencilerin de öğretmenleri tarafından getirildikleri görüldü. Anadolu yakasındaki liseden gelen öğrencileri, öğretmenleri ne yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Yenikapı metro önünde öğrencilerini toplayan öğretmenler, öğrencilere üzerlerinde para olup olmadığını sordu. Öğrencilerin üzerlerinde paralarının bulunduğunu söylemesi üzerine öğretmenler, “Ola ki birbirimizi kaybettik ve telefonla buluşamadık. Buradan metro ve diğer vasıtalarla karşı yakaya geçiş yapabilirsiniz” diyerek yapması gerekenleri sıraladı.

Miting alanına gelenlerin bazıları Erdoğan'ın konuşmasını beklemeden alandan ayrıldı. Miting alanına girenler bir süre sonra alandan ayrıldıkları görüldü.