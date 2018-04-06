Küçükçekmece’de öğretmenlere ‘Kuran okuma kursu’

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede görev yapan öğretmenlere hizmet içi eğitim kapsamında ‘Kuran Okuma Kursu’ düzenliyor.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler ve okul yöneticileri için hizmet içi eğitim kapsamında "Kuran Okuma Kursu" açtı. İlçede Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için 9-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen kursa başvuruların MEBBİS üzerinden yapılacağı duyuruldu.

'DAVA ADAMI OLMAK'

Öte yandan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’ın yarın “hanımlara yönelik” notuyla ilan edilen “Dava Adamı Olmak” başlıklı bir programa katılacağı duyuruldu. Yılmaz’ın yarın Küçükçekmece İHH temsilciliğinde konuşacağı programın duyurusunda “Hedefi uğrunda kendini adamaya hazır bir dava genci olmaya niyet ederek çıktığımız bu yolda sizleri de aramızda görmek isteriz” denildi.

Cemal Yılmaz, “Yedi yaşında çocukla evlenilebilir” diyen Nurettin Yıldız’a Twitter’dan “Ömrünü islama hizmete adamış @nurettinyildiz hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar” sözleriyle destek vermiş ancak aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra paylaştığı mesajları silmiş, ardından da Twitter hesabını tamamen kapatmıştı.

Twitter’a yeniden dönen Yılmaz’ın tweetlerini korumaya aldığı görüldü.