Küçükçekmece'de bir çocuk istismarı daha: Aynı suçtan 3 kaydı bulundu

Küçükçekmece'de 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 37 yaşındaki A.M. gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede bulunan 55 güvenlik kamerasını inceleyerek saldırgana ulaştı. Gözaltına alınan A.M. hakkında "Teşhircilik Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan işlem başlatıldı.

A.M.'nin 2014 yılında aynı suçtan kaydı bulunduğu, ayrıca 22 Mart ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yine aynı ilçede meydana gelen 2 ayrı çocuklara cinsel saldırının faili olduğu tespit edildi.

A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.