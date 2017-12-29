Küçük Prens kitabı cezaevinin güvenliğini tehlikeye düşürüyormuş!

Diyarbakır Cezaevi'nde "Küçük Prens" kitabı "kurumun güvenliğine tehlikeye düşürebilir" denilerek tutukluya verilmedi.

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mahsum Koyun’a gönderilen, “Karanlık Çökerken Umutsuzluğa Karşı İyimserlik”, “İktidar Seçkinleri”, “Robinson Crosue”, “Küçük Prens”, “Ali Baba ve Kırk Haramiler”, “Peter Pan”, “Tom Sawyer” ve “Kanatların Gölgesinde Şengal Dile Gelirse” adlı kitaplar, “kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebileceği” gerekçesiyle verilmedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kitapların verilmeme gerekçesi ise, cezaevi müdürlüğü tarafından şu sözlerle ifade edildi:

“Ekli listede bulunan yayınların yapılan incelemeler sonucu ders kitabı olmadığı, şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye yol açıp kurum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ayrıca OHAL süresince terörle mücadele kapsamında kurumumuza gelen yazılarda belirtildiği üzere terör suçundan tutuklu ve hükümlülere dışarıdan gelen yayınlar aracılığıyla şifreli ve kontrolsüz haberleşme sağlayabileceği anlaşıldığından hükümlü ve tutuklulara verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.”