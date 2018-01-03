Küçük kızlar şort giydi, AKP'liler 'millet tahrik oldu' dedi... Karar belli oldu

Kız çocuklarından oluşan 'Queen of The Dans' grubunun yaptığı gösteri AKP'li vekiller ve RTÜK'ü rahatsız etti. Programda çocukların giydiği şort nedeniyle kanala 1 milyon TL ceza kesildi.

Kız çocuklarından oluşan 'Queen of The Dans' grubunun yaptığı gösteri RTÜK'ü rahatsız etmiş, AKP'li üyeler “milletin tahrik olduğunu” söyleyerek kanala ceza verilmesini istemişlerdi. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, RTÜK, "Yetenek Sizsiniz" programında şort giyen 7-11 yaş aralığındaki çocuklar nedeniyle TV 8’e para cezası verdi. Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. RTÜK, Hadise'nin 'Sıfır tolerans' klibi nedeniyle de müzik kanallarına ceza kesti.