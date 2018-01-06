KPSS 2018 başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS başvuruları 10-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018’de yapılacak sonuçlar Haziran 2018’de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.