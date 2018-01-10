Köylüyü azarlayan bakanlık görevlisine tepki

Silivri’nin Seymen Mahallesi'nde yapılması planlanan çöp istasyonu için düzenlenen ÇED toplantısında sunum yapan Çevre Bakanlığı yetkilisinin soru sormaya çalışan köylüleri azarlaması tepkilere yol açtı.

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi’nde yapılması planlanan "Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı" projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, Seymen köy kahvesinde yapıldı.

Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, belediye meclis üyeleri, çevre dernekleri ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Köy kahvesini dolduran vatandaşlara sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisinin soru sormak isteyen köylüleri azarlaması tepkilere yol açtı. Sunum yapan yetkilinin tepki gösteren vatandaşlara yönelik “Rahatsız olduysanız dışarı çıkın” demesi üzerine ortam iyice gerildi.

Duruma tepki gösteren belediye meclis üyeleri “Siz burada vatandaşa bağıramazsınız. Bizler köyümüzdeyiz. Halka bu şekilde davranamazsınız. Buraya konuyu anlamaya gelmiş vatandaşı dışarı çıkın diyemezsin” diyerek görevliyi sert bir şekilde uyardı.

BAŞKANIN ELİNDEKİ MİKROFONU ALMAYA ÇALIŞTI

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da görevli memurun davranış ve üslubuna tepkisine göstererek, “Görüşü alınacak kurumların içerisinde belediye yok, vatandaşların bu saate kadar sizi sabırla dinlemelerine ve tepkilerini anlayışla karşılamanız gerekirdi” sözleri üzerine görevli, Belediye Başkanı Işıklar’ın elindeki mikrofonu almak istedi.

Belediye başkanının elinden mikrofonu alan görevli memur, toplantıyı bitirdiğini ilan etti. Bu esnada herhangi bir fiziki müdahaleye karşı jandarma ekipleri, görevlilere araçlarına kadar eşlik etti.

GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, Silivri'deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında vatandaşlara yönelik olumsuz tavrı nedeniyle İstanbul ÇED birimindeki çalışanın görevinden alındığını açıkladı.