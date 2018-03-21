KOÜ'de polis korumasında gerici yürüyüş!

18 Mart Çanakkale Zaferi'ni bahane eden bir grup gerici Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde 'Tek çare İslam' pankartıyla yürüdü. İlerici, sosyalist, muhalif öğrencilerin etkinliklerine saldıran polis, küçük gerici gruba refakat etti.

OHAL bahanesi ile devrimci, ilerici, sosyalist, muhalif öğrencilerin her türlü çalışmasını yasaklayan Kocaeli Üniversitesi yönetimi, gericilerin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni bahane ederek gerçekleştirdikleri yürüyüşe izin verdi.

"57. Alay geri döndü" teması ile gerçekleşen yürüyüşe çok sayıda polis ekibi eşlik etti. Yürüyüşe katılanlar "Tek çare İslam", "Komutanı Muhammet olan ümmet asla boyun eğmez" ve "Önce ahlak ve maneviyat" yazılı pankartlar taşıdı.

Üniversite içerisinde siyasal İslam propagandası yapılması ve bunun 18 Mart Çanakkale Zaferi anması adı altında gerçekleşmesi büyük tepki uyandırdı. Gericilerin, Çanakkale Zaferi yürüyüşünde Mustafa Kemal'e hiç yer vermemeleri de dikkat çekti.

Yürüyüşün duyuru afişinde de Çanakkale Zaferi, "inananların zaferi" olarak lanse edildi.