Koşuyolu halkı Taşyapı'ya karşı yeni bir hukuki mücadele başlatıyor

Taşyapı firmasının İstanbul Koşuyolu'nda inşaatına başladığı 80 metrelik otel inşaatının 11. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmasına ilişkin karar, istinaf mahkemesinde usuli gerekçelerle bozuldu. Koşuyolu'nda dikey yapılaşma ve yüksek bina istemeyen yurttaşlar, kararı temyiz ederek yeni bir hukuk mücadelesi başlattılar.

Taşyapı firmasının İstanbul Koşuyolu'nda inşaatına başladığı 80 metrelik otel inşaatının 11. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmasına ilişkin karar, istinaf mahkemesinde usuli gerekçelerle bozuldu. Koşuyolu'nda dikey yapılaşma ve yüksek bina istemeyen yurttaşlar, kararı temyiz ederek yeni bir hukuk mücadelesi başlattılar.

Koşuyolu Mahallesi 30 parselde inşaat ruhsatının ve dayanağı olan planların iptali için açılan dava İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve idari işlemin iptaline karar verilmişti. Kararda "araziye yapılmak istenen otelin nazım ve imar planları arasında uyumsuzluklar bulunduğu, arazi yakınındaki birinci derecede SİT alanının dikkate alınmadığı, gerekli imar planı yapılmadan imar durumu düzenlemesi yapılmasının olumsuz örnek oluşturacağı" belirtilmişti. Mahkeme, otel inşaatına ilişkin imar planı değişikliklerini de iptal etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taşyapı ve Selçuklu İnşaat firmaları istinaf mahkemesine başvurdular. İstinaf mahkemesi, 11. İdare Mahkemesinin kararını usuli gerekçelerle bozdu.

'DANIŞTAY'DA BOZULACAĞINA İNANCIMIZ TAM'

Koşuyoşu'nda dikey yapılaşma ve yüksek binaya karşı hukuki mücadele sürdüren yurttaşlar soL Haber'e yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Bu karar mahkeme başkanının muhalefet şerhi ve iki üyenin çoğunluk ile aldığı bir karar. Aslında, şimdi istinaf gerekçelerini kabul eden hakimlerin, daha önce 'yürütmeyi durdurma' kararına yapılan aynı gerekçeli itirazları, 'bu gerekçeler hukuka uygun değildir' diye reddetmis olması ilginçtir. Biz kararı 30 gün içinde temyiz edeceğiz, takipçisi olacağız. Çünkü bu boyutta bir yapılaşma Koşuyolu'nun temiz havasını, trafiğini, leyleklerin göç yolunu, Karacaahmet mezarlığını tahrip edecek, Koşuyolu halkının yaşamını geriye dönüşü olmayacak şekilde bozacaktır. İstinaf mahkemesi kararı, mahkeme başkanının muhalefet gerekçesinde de söylediği gibi, hukuka aykırıdır. Bu bozma kararının Danıştay'ta bozulacağına inancımız tamdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Koşuyolu'nda, yurttaşların tepkisini çeken, başlatılan imza kampanyası ve yapılan itirazlar sonucunda otel inşaatı durdurulmuş, inşaat alanının mühürlenmesine karar verilmişti. Darüşşafaka Cemiyeti’nin hastane yapmak istediği E-5 Karayolu kenarındaki dev araziye imar izni verilmemiş, 2005 yılında Taş Yapı ile Selçuk Ecza Deposu ortaklığı araziyi 7 milyon dolara satın almıştı. İmar Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü'nün olumsuz görüş bildirmesine rağmen Taş Yapı, Dubai’deki lüks otel Burj El Arap'a benzer 40 katlı 3 bloktan oluşan bina dikmek istemişti. Belediye projeyi iptal etmesine rağmen kısmen değiştirilen proje Kadıköy Belediyesi tarafından onaylanmıştı. Bunun üzerine apar topar başlayan inşaatla civardaki pek çok ağaç kesilmiş, inşaat alanı mezarlıkların içine kadar sızmıştı.

Koşuyolu halkının hukuki mücadelesi sonuç vermiş, İstanbul 11. İdare Mahkemesi inşaatı durdurmuştu.