Koşarak Yunanistan'a geçen kişinin cezası belli oldu

Meriç'teki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan'a yasadışı giriş yapmaya çalıştığı iddia edilen Türk vatandaşına Yunanistan'da 4 ay hapis ve 1.500 avro para cezası verildi.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti.

Pasaportu bulunan ancak vizesi olmadığı belirtilen Türk vatandaşı, Yunan askerlerince gözaltına alınırken, Türk gümrük muhafaza görevlilerinin, Türk vatandaşı koşarken havaya uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na dün saat 23.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 40 yaşlarında Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Tampon bölgenin Yunan tarafında bulunan askerler tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşının 'aşırı derecede alkollü' olduğu öne sürüldü.

Türk gümrük muhafaza görevlileri tarafından Türk vatandaşının ardından havaya defalarca uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yapılan incelemede pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi olmadığı belirtilen Türk'ün sınırda tutulduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunanistan polisi, yakalandıktan sonra aşırı alkollü olduğu fark edilen Türk vatandaşın önce kendine gelmesini bekledi. Sonra da Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla Kumçiftlik (Orestiada) Suçüstü Mahkemesi’ne sevk etti.

4 AY HAPİS VE 1500 AVRO PARA CEZASI

Yunanistan vizesi olmayan, üstünden TC pasaportu çıkan, Adanalı olduğunu ve çocuklarını görmek için İsveç’e gitmek istediğini, sınırı geçmeden önce alkol kullandığını söyleyen adam Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla, tecilli olarak 4 ay hapis ve 1.500 avro para cezasına çarptırıldı.

Haber sitesi “Skai” Yunanistan’da yakalanan Türk vatandaşın kendisi gibi alkollü 3 arkadaşı ile birlikte Pazarkule’de sınırı geçmeye çalışırken Türk devriyeleri tarafından fark edildiğini ve Türk askerlerinin havaya ateş ettiklerini ileri sürdü.

“Skai” ayrıca, Türk devriyelerinin 3 kişiyi yakaladıklarını belirtti.