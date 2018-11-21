Korunmaya, yardıma, bakıma muhtaç çocuk sayısında ürküten artış

Sosyal ve ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç çocuk sayısının 2011 yılında 72 bin 956 iken 2017'de bu sayının 159 bin 127’ye yükseldiği ortaya çıktı.

Sosyal ve ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç çocuk sayısının 2011 yılında 72 bin 956 iken 2017'de bu sayının 159 bin 127’ye yükseldiği ortaya çıktı.

KOnuyla ilgili bir çalışma yapan Dr. Ergün Demir, çalışmasının sonuçlarını soL Haber'le paylaştı.

İktidar sahiplerinin vatandaşlara en az üç çocuk doğurun talimatı verirken, binlerce ailenin yoksulluk ve işsizlik nedeniyle çocukları için devletten yardım talep ettiğini söyleyen Dr. Demir, "Rakamlarla sabit olduğu üzere, vatandaşlar giderek daha fazla yoksullaşmaktadır. Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken vatandaşlar, çocuklarının yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte zorlandıklarından, çaresizlik içinde çocukları hakkında koruma ve bakım tedbiri talep etmektedir" dedi.

Dr. Ergün Demir'in çalışmasından satır başları şöyle:

Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç çocuk sayısı 2018'in Ağustos ayı verilerine göre 180 bini aştı. Son yıllardaki bu artışın en önemli nedenleri arasında işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlik bulunmaktadır.