Köpekleri canlı canlı gömen belediyeye ödül gibi ceza!

Savcılık 10 sokak köpeğini bayılttıktan sonra canlı canlı gömen belediye hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi, yalnızca köpek başına 2,7 bin lira ceza kesildi.

Öğretmen Gökhan Kazan, Perşembe Belediyesi ekiplerinin sahipsiz sokak köpeklerini iğne ile bayıltarak topladığını daha sonra da boş araziye canlı canlı gömdüğünü ortaya çıkarmıştı.

2016 yılında yaşanan olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, Türk Ceza Kanunu'nda "sahipsiz sokak köpeklerine yönelik ceza maddesi bulunmadığı" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Belediye ve sorumlu kişiler hakkında idari para ceza kesilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığına yazı yazıldı. Bakanlığa bağlı Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Perşembe Belediyesine toplam 27 bin lira para cezası kesti.