Konya'da 'FETÖ' operasyonu: 10'u muvazzaf asker 13 gözaltı

Konya'da yapılan "FETÖ" operasyonunda 10'u muvazzaf asker 13 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 2 ilde "FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10'u muvazzaf asker 13 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından yapılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışma sonrası Hava Kuvvetleri'nde görevli 10 muvazzaf astsubay ile 2'si öğretmen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Konya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.