Komutanlıkta Rus ruleti: Astsubay hayatını kaybetti

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir Jandarma Astsubay askerlerinin gözü önünde oynadığı Rus ruleti sırasında kafasına dayadığı tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Rıdvan Çetin Rus ruleti sırasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde oto teknisyeni ve bakım astsubayı olarak görev yapan Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin (28), gündüz ilçeleri dolaştıktan sonra akşam saatlerinde Alay Komutanlığı'nda çalıştığı kademeye geldi.

Burada içtima düzeni alan askerlerinden toplu tabancasını isteten Çetin, tabancadaki mermileri tek mermi kalıncaya kadar boşalttı. Çetin, şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynarken ilk denemesinde silah ateş aldı.

Ağır yaralanan ve Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya şahit olan ve fenalık geçirerek askerler ise Acil Servis'te tedavi altına alındı.

Konunun adli mercilere intikal ettiği belirtildi.