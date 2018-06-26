Komünist LGBT'lerden Onur Haftası etkinlikleri

Komünist LGBT'ler İstanbul, Ankara ve İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde Onur Haftası etkinlikleri düzenliyor.

Komünist LGBT'ler İstanbul, Ankara ve İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde Onur Haftası etkinlikleri düzenliyor.

İlk etkinlik İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 28 Haziran Perşembe saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte "Pride" filmi gösterilecek.

Aynı gün Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da "Pride" filmi gösterimi gerçekleştirilecek.

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda 30 Haziran Cumartesi saat 17.00'de "Komünist LGBT'ler 2018 Onur Haftası'nı karşılıyor" başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik kapsamında 2017 Şili yapımı "Muhteşem Kadın" adlı film gösterilecek. Deniz Yıldız ve Kuzey Çakır'ın konuşmacı olacağı etkinlikte de söz konusu film ele alınıp tartışılacak.

KOMÜNİST LGBT'LERDEN ONUR HAFTASI AÇIKLAMASI: ONURUMUZ İÇİN BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

Komünist LGBT'ler geçen hafta "Onurumuz için bu düzen değişmeli başlıklı bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, "Eşit yurttaşlığın ancak sosyalizmde sağlanabileceği" vurgusu yapılarak, örgütlü mücadele çağrısında bulunulmuştu.