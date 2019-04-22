Komünist LGBT'ler Boysan'ın Evi'nde buluştu: Eşit yurttaşlık sosyalizmde

Komünist LGBT'ler çalışması tarafından İstanbul'da Boysan'ın Evi'nde düzenlenen etkinlikte 'Komünist LGBT'ler neyi savunuyor' başlıklı bir sunum yapıldı. Eşit yurttaşlığın sosyalizmde gerçekleşebileceğinin vurgulandığı etkinlikte, örgütlü mücadeleye çağrıda bulunuldu.

Komünist LGBT'ler, İstanbul Şişli'deki Boysan'ın Evi'ne konuk oldu.

"KOmünist LGBT'ler neyi savunuyor" başlıklı sunumu Ömür Yaşayan ve Kuzey Çakır gerçekleştirdi.

Boysanın Evi'nden Coşkun'un açılış konuşmasının ardından ilk szöü alan Komünist LGBT'lerden Ömür Yaşayan, tarihsel LGBT mücadelesine komünistlerin nasıl, hangi pesrpektiften ve hangi hedefe işaret ederek baktığını anlattı. Komünist LGBT'lerin tüm mitinglerimizde bayrağı, sesi ve sözüyle alanlara çıktığını ifade eden Yaşayan, şunları söyledi: "LGBT mücadelesinin simgesi gökkuşağı ile enternasyonalist mücadelenin simgesi çark çekici buluşturuyoruz. Bugünden yeni insanı açığa çıkarmak için mücadeleyi büyütüyoruz. Bizim söylediğimiz şudur: LGBT'lerin eşit yurttaşlık talebi ancak sosyalizm mücadelesinde ve sosyalist düzende varlık bulabilir. Gericilik, homofobi, milliyetçilik, transfobi bu tür kavramların hepsi birbiriyle bağlantılı. Bizlere yönelik şiddetin kaynağı, bu düzenin ta kendisidir. Patronlar düzeninin, sermaye düzeninin kendisi. O nedenle, mücadelemiz sınıfsal bir temele oturmalı. LGBT görünürlüğü 19. yüzyıl sonlarında proleterleşme ile ortaya çıktı. Politik ve teorik olarak bu döneme bakacağımız bakış açısı marksisttir. Sermaye sınıfı yönetimdeyken, bize uygulanan şiddetin kaynağı da bu sınıftan çıkıyor. Toplumlarda cinsellik üzerindeki ideolojik ve yasal baskı ya da kontrol, iktidardaki sınıfın ihtiyaçlarından doğuyor. Bugün gelinen noktada LGBT mücadelesi, kimlik mücadelesinden sınıf mücadelesine taşınarak yoluna devam etmek zorundadır. Diğer yollar ve yöntemler tıkanmıştır. Nefret politik bir kavramdır. Dolayısıyla nefret cinayetleri politiktir. Nefretin, homofobinin, transfobinin tarihi olduğundan biz bunlara karşı çıkarken politik bir mücadele vermiş oluyoruz. İnsanın sömürülmemesini hedefleyen bir toplum yaratmayı amaçlıyoruz. Her türlü dinselliğin vesayeti altında siyasal dinciliğin fiziksel, ideolojik baskı ve tehdidi altından bir lgbt mücadelesi düşünülebilir mi?"

Komünist LGBT'ler çalışmasından Deniz Yıldız da, LGBT mücadelesinin tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milattan önce 10.000'lerde toplumsal cinsiyet rollerini oluşmaya başladığını belirten Deniz Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletin tüm dinler inançlar karşısındaki eşitliği ancak ve ancak laik devlet ile olur. Hükümdarlar, tiranlar, Thatcher gibi kadınları gördünüz. Demek ki sadece LGBT olmak ya da şu bu olmakla, kimliklerle bir yere varamayız. LGBT hükümdarlar kendileri eşitken, halklar ne halleri varsa gördüler. Egemen sınıfların çıkarları uğruna ölen insanlara fatura çıkarken, hükümdarlar ve soylular eşcinselliklerini diledikleri gibi yaşayabiliyorlardı."