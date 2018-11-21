Komünist Kadınlar'dan 25 Kasım videosu: Özgürce koşmak isteyen kızların hayalleri gerçek olacak

Türkiye Komünist Partili kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken konuya ilişkin bir video hazırladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi kadınlar, yaklaşan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne özel bir videoyla tüm kadınları eşitlik ve özgürlük mücadelesine davet etti.

TKP'nin Youtube kanalında yayımlanan üç buçuk dakikalık videoda, kadına yönelik şiddetin kökeninde eşitsiz ve gerici toplumsal düzenin bulunduğu vurgulanarak, "Kadına yönelik şiddeti, eşit ve özgür bir düzen için verdiğimiz mücadele ile göğüsleyecek ve püskürteceğiz" denildi.

Kısa sürede sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan videoda, tüm kadınlara çağrıda bulunularak, "İnsandan yana umudumuzu yitirmeyeceğiz, özgürce koşmak isteyen kızların hayalleri gerçek olacak" denildi.

İşte o video: