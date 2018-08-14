Komando birliği sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı: Dört yeni komando tugayı

Savunma konseptindeki kimi değişiklikler Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı; bazı tugayların komuta kademeleri değiştirildi.

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Savunma Bakanı’na bağlandı.

Türkiye’nin yeni kuvvet yapılanmasının detayları şöyle gerçekleşti:

DARBE GİRİŞİMİ NEDENİYLE DÜŞEN GENERAL-AMİRAL SAYISI 244'E ÇIKARILDI

Yeni sistemin ilk Yüksek Askeri Şurası, Erdoğan başkanlığında toplandı. Daha önce Genelkurmay yerine Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birer "tümgeneral-tuğgeneral ve sivil yönetici" şeklinde dar kadroyla yürütülen sicil-terfi çalışmaları, Hulusi Akar’ın Savunma Bakanlığı’na getirilmesiyle değiştirildi. Olağan koşullarda 360 seviyesinde olan general-amiral sayısı 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle 215’lere kadar düşmüştü. Düzeltme yapılarak general-amiral sayısı 244’e çıkarıldı.

DÖRT YENİ TUGAY KURULDU

Kamuoyuna yansıyan Denizli 11. Komando Tugayı dışında Sakarya 7. Komando Tugayı, Trabzon 17. Komando Tugayı ve Kırklareli 41. Komando Tugayı kuruldu.

Kayseri, Bolu, Hakkâri, Tunceli klasik komando tugay yapılanması, daha önce Bingöl-Siirt komando tugayları, jandarmada 2 tugay ve diğerleriyle sayısı 12 olarak genişletilmişti. Yeni yapılanmada buna 4 tugay daha eklendi ve sayı 16’ya yükseldi