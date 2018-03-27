Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, IŞİD'e eleman temin ettiği, örgütün "selefilik-tekfircilik" ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği belirlenen kişilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik Dilovası ilçesinde operasyon düzenledi.
IŞİD'i destekleyen kişilerin çocuklarına eğitim verilen bir derneğin takibe alınması sonrası 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.