'Klinikte tecavüz' davasında 'profesör' için 27 hapis talebi

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hasan Bilgili için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.