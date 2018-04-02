Kızına tokat atan kadına 1 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'da 13 yaşındaki kızına tokat attığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kadına bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'da 13 yaşındaki kızı N.D’ye tokat attığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan N.D'nin annesi A.D. hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. A.D, ceza alması durumunda annelik hakkından men edilecek.

Davaya konu olay 18 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde yaşandı. Evde kaybolan 200 TL para nedeniyle 2 kardeşin N.D’yi (13) suçlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmayı duyan anne A.D’nin (53) çocuklarının yanına gelerek kızı N.D’ye bir tokat attığı iddia edildi. Buna tepki gösteren 13 yaşındaki N.D. polis karakoluna giderek kendisine tokat atan annesi A.D’den şikayetçi oldu. Hastaneye götürülen N.D. “Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek” şekilde yaralandığına ilişkin doktor raporu aldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kızı N.D’ye tokat atan A.D. hakkında “basit yaralama” suçunu işlediği iddiasıyla 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, A.D’nin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği belirtilerek “Mağdurun yaralanmasına ilişkin samimi anlatımı ile bu anlatımı doğrulayan doktor raporu ile dosyadaki mevcut deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin bu beyanının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ve bu suretle şüphelinin ruh ve beden bakımından kendisini savunamayacak yaşta olan mağdur N.D’yi yaralayarak üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı” kaydedildi.

SUÇLU BULUNURSA ‘ANNELİK HAKKINDAN MEN’ CEZASI ALACAK

Savcı, hapis cezasına mahkum edilmesi durumunda anne A.D’nin sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, atamaya veya seçime tabii bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, velayet hakkından vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmak gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da talep edildi.

Davanın yargılamasına önümüzdeki günlerde Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.