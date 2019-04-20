Kızıltepe'de annelerin açlık grevi eylemine polis saldırdı

Mardin Kızıltepe’de açlık grevinde olan çocuklarına dikkat çekmek için açıklama yapmak isteyen ailelere polis saldırdı.

Mardin Kızıltepe’de açlık grevinde olan çocuklarına dikkat çekmek için açıklama yapmak isteyen ailelere polis saldırdı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre ailelerin polislerce yerde sürüklendiği müdahalede 5 kişi gözaltına alındı.

Gebze Cezaevi önünde açlık grevinde olan çocukları için nöbet tutan ailelere polisin müdahale şekli tepkilere yol açmıştı. Benzer bir polis şiddeti haberi bu kez Mardin Kızıltepe’den geldi.

Barış Anneleri Meclisi üyeleri, açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek amacıyla açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi. Polisler, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtip, ailelerin dağılmalarını istedi. Yapılan görüşmeler sırasında Barış Anneleri’nin ellerindeki dövizler polisler tarafından zorla alındı. Bu duruma tepki gösteren annelerin sesleri de, yine TOMA’dan siren sesi çalınarak bastırılmaya çalışıldı. Biber gazı ve TOMA’dan sıkılan tazyikli su ile gruba müdahalede bulunuldu.