Kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturması yasaklandı

Urfa Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan öğrencilerle toplantı yapan okul müdürü, kız ve erkek öğrencilerin birlikte televizyon izlemesini ve yemekhanede birlikte oturmasını yasakladı.
Öğrencilerle sene başında bir toplantı yaparak bu kararı ileten müdüre öğrencilerin tepki gösterdiği öğrenilirken, hafta içinde erkek öğrencilerin televizyon izlemesi nedeniyle kız öğrencilerin televizyonu kullanamadığı, görevlilerin televizyonu kapattığı öğrenildi.
Benzer bir baskı yemekhanede de yaşanırken, erkek öğrencilerle kız öğrencilerin birlikte oturması yasaklandı.