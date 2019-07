Kıyıları bekleyen tehlike: Kurbağalıdere çevresinde neler oluyor?

Kadıköy Kurbağalıdere'nin kıyısında yüksek katlı bina yapılması mahalle sakinlerini harekete geçirdi ve projeye karşı imza kampanyası başlatıldı. Kıyı şeridinin komple yüksek katlı binalarla kaplanacağı ve ranta açılacağı iddiası yurttaşları tedirgin ederken, konuyla ilgili olarak başvurduğumuz Kadıköy Belediyesi, projenin imara ve yönetmeliğe uygun olduğu açıklamasında bulundu. Belediye açıklamasında, söz konusu iddialara ilişkin yerinde ölçüm yapacağı, binanın boyutunun olması gerektiğinden yüksek çıkması durumda gerekli işlemlerin yapılacağı aktarıldı.

İstanbul Kadıköy Kurbağalıdere'nin dibinde yüksek katlı inşaatın ortaya çıkması mahalle sakinlerini rahatsız etti. Paravan ile inşaatın saklanması üzerine, her gün Yoğurtçu Parkı'ndan geçen mahalleli inşaatı göremedi. İnşaat sadece Kalamış tarafından geçildiğinde görülüyor. İnşaatın yapıldığı yerde bir ya da iki katlı binalar bulunurken, bölgede yüksek katlı bir binanın tamamlanıyor olması yurttaşları hem şaşırttı hem de etraftaki bütün küçük binaların emsal olarak aynı şekilde bina yapabilecek olması tedirgin etti. Kıyı şeridinin tamamının ranta açılması tehlikesine karşı mahalleli bir imza metni hazırladı ve imza çalışmasına başladı. Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Kadıköy Belediyesi, proje ve imar hakkı olarak bir sıkıntı olmadığını belirtirken, iddiaları iletmemiz üzerine harekete geçildiği ve yerinde ölçüm yapılacağını dile getirildi. Ölçüm yapıldığında binanın boyu projede yazandan fazlaysa, inşaat durdurulacak.

MAHALLELİ: İMZA TOPLUYORUZ, MÜCADELE EDECEĞİZ

Fenerbahçe Emekli ve Amatör Balıkçılar Dayanışma Derneği üyesi ve Kurbağalıdere Gönüllüleri üyesi İhsan Nergis, ''Belediyeye şimdi bir yazı verdim. Altınordu İdman Yurdu Spor Kulübü kullanıyordu bu binayı, yok edildi. Belediye'ye, İl İmar Müdürlüğüne ve İBB'ye dilekçe verdim. Bina hızla devam ediyor, çatıyı kapatmayı çalışıyorlar. Biz araştırmaya başlayınca hızlandılar. Bu kıyı 3. derece arkeoloji alanı. Buraya inşaat yapmaya izin vermişler, hükümet vermiş. Biz yapı başladıktan sonra mahalleli olarak 250 imza topladık. Bina dikilince olaydan haberimiz oldu... TCDD'nin Fenerbahçe Ordu Evi'nin yanında yeri var, muntazam bir yer. Oraya otel dikecekler kocaman. Emsal olacak bu, dolgu alanına büyük yapılar yapacaklar. Rantçılara ekmek kapısı çıktı. Kıyılar, yüksek binalarla dolgu alanı olacak. Mimarlar Odası, Kent Konseyi suçlama yapıyorlar. Kapalı kapılar ardında onaylanıyor böyle projeler, bizim haberimiz nasıl olsun? Muhtarın bile haberi yok. İlgili insanların haberi yok. Topu halka atıyorlar. Her gün belediyedeler, her gün askıyı görüyorlar, biz nereden görelim? Yasa çıkmadan evvel yasaya karşı çıkmaları lazımdı. Kıyıda yapılaşmaya yönelik bir kanun çıkmış, bunu nereden haber alalım? Konuyla ilgili mahallede imza kampanyası başlattık ilgili yerlere başvurduk bekliyoruz'' diyerek mücadeleye başlama sürecini aktardı.

MİMARLAR ODASI: BUNDAN SONRA ANCAK O MAHALLEDE OTURANLAR RUHSAT İPTALİ DAVASI AÇARLARSA İPTAL ETTİREBİLİRLER

Kadıköy Mimarlar Odası Başkanı ve Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, ''Binanın Kurbağalıdere'ye mesafesi 10 metre ya var ya yok. Eskiden mevcutta bir katlı bina varmış. Resimlerinde de var. Mahalleliler bulmuşlar. Daha sonra burası Oflu Sosyal Tesisler ile ilgili plan tadilatı verilmiş. Kadıköy Belediyesi'ne oradan da İBB'ye gitmiş. Oradan da onaylanmış hatta onaylanırken, Anıtlar Kurulu'ndan da görüş alınmış. Onlarda onaylamışlar imar durumu, planı, ruhsatı olan bir bina. Plan askı durumunda iken fark edebilselermiş o zaman bir itiraz mümkün olabilecekti. İnşaat başladıktan sonra ancak fark edildi. 'Ne oluyor?' diye bakınca üç kat olduğunu görmüşler. Bugünkü yönetmeliklere göre kat yükseklikleri arttı. Normalde üç katlı bina 9 /50 m yükseklikte olması lazım, kret kotu diye kot var, su taşmasına, derenin taşmasına karşı binayı su basmasın diye. 1,5 metrelik bir kot var. 4, 4.5 metre kat yükseklikleri olunca 16, 17 metreye gelebiliyor, sanki 5-6 kat yükseklikte bir bina ortaya çıkıyor. Bu saatten sonra yapılabilecek çok fazla seçenek yok. Konuyu araştıranlar Kadıköy Belediyesi'ne, Mimarlar Odası'na da geldiler. Mimarlar Odası olarak plan döneminde itiraz yapabiliyoruz. Dolayısıyla ancak ve ancak o mahallede oturan ve bundan etkilenen kişilerin talebiyle ruhsat iptali olabilir. Şimdi adli tatil geliyor, bina hızla ilerliyor" diye konuştu.

MİMARLAR ODASI: KADIKÖY İÇİN DOĞRU BİR UYGULAMA DEĞİL

Kadıköy için çok doğru bir uygulama olmadığını belirten Yüceer, "Kötü emsal olabilecek bir bina. Büyük devasa boyutlara ulaşıyor. Biz onlara destek olacağımızı söyledik. Ancak plan acele geçmiş bir plan değil. 2017'den beri uğraşılmış plan. Müracaatları doğru yapılmış. Kurumlara sorulmuş, herkes onaylamış. Mahalleli de buna karşı gerekli yerlere başvuruyor'' dedi.

Plan tadilatı yapılırken Mimarlar Odası ve Kent Konseyi'nin duruma neden itiraz etmediğini sorduğumuz Yüceer, ''İmar durumu var mı, evrakları var mı ona bakıyoruz. Bizim açımızdan onay vermeme gibi durum yok. Parsel bazında olduğu için bu yapılar, Kadıköy'de 30 bin parsel var, gözden kaçırabiliyoruz. Kamu yararı gözetmeyen bütün planlara dava açıyoruz. Ancak bu özel parsel ve gözden kaçabiliyor'' şeklinde konuştu.

ARİF ATILGAN: PARSELE DAYALI PLAN TADİLATI YAPILMAMALI

Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Eski Kadıköy Mimarlar Odası Başkanı ve mimar Arif Atılgan, dere kenarına yapılan yüksek binayı değerlendirdi.

Atılgan, şöyle konuştu:

Dere kenarında öyle bir planın yapılması anlaşılır değil. Hepsinin bir katlı, iki katlı planı yapılmış. Kıyıya o kadar yüksek yapı yapılması estetik değil, hoş değil. Oradaki her bina sahibi böyle yapılar yapmaya kalkacak. Kadıköy'de Kurbağalıdere kenarında gördüğümüz kadarıyla diğer binalardan yükseklik olarak büyük bir inşaat yapılıyor. Gördüğümüz kadarıyla plan tadilatı yapılmış. 2013 ve 2017'de plan tadilatı değişikliği yapılıyor. Ancak elimizde planın notları yok. Bu tip binalar kentin içinde yapılabilir. Olmaması gerekir ama arsa sahibidir, bunu yapabilir. Belediye de prosedürü uydurur, bakarlar. Bu tip uygulamalarda kent mücadelesi yapan kurumların öne çıkması lazım. Bundan sonra yapılabilecek olan mahallelilerin konuyu ele alıp, gerekli yasal girişmlerde bulunmaları. Üzüldüğüm bir nokta daha var, seçim öncesi bütün siyasi partiler parsel bazında plan tadilatı yapılmayacağını ilettiler. Burada şimdi esas insanı üzen parsel bazında tadilat yapılması. Beni de bu konuyla ilgili hassas olan herkesi üzüyor. Meslek odaları, Kent Konseyi herkes konuyu atlamış. Bu kadar atlamak olmaz.

KADIKÖY BELEDİYESİ: PROJE UYGUN, İMAR DURUMUNA AYKIRI BİR DURUM YOK

Konuyla ilgili olarak plana ve imara uygun olup olmadığını sorduğumuz Kadıköy Belediyesi'nin ilgili birimi soL'a ayrıntılı açıklama yaptı:

''Buranın imarı sosyal kültürel tesis alanında. Emsal 1.5 maksimum, 3 kat görünüyor. İmar hakkı üç kat. Bir bodrum, bir zemin, iki normal kat ve bir çatı arası olarak ruhsat vermişiz. Üç kat olunca sosyal kültürel tesise yönelik yönetmelik ne imar hakkı veriyorsa ona dönüp bakıyoruz. Yönetmelik mesela zemin katı maksimum 4 veriyor, bina katını da 4 veriyor. Bu tarz projede zemin katını yükseklik olarak 4.40, normal katları 3.80 olarak onaylamışız. Bir de burada İSKİ'inin bir görüşü var. Dere kret kotu diye, yani yapıyı su baskınından kurtarmak için yüksek yapın diye not düşmüş. 1.5 metre vermiş. Binayi 1.5 metre yukarıda başlatın demiş. Ondan dolayı yapının yoldan yüksekliği 13.50 olarak onaylanmış. Projede buna göre bir ölçü çıkmış. Yani yapı 4 kat değil 3 kat ancak yapı yüksekten başladığı için yüksekte. Bir de kat yükseklikleri yönetmelikten geldiği için toplamda 13.5 metre olmuş, biz de o şekilde onaylamışız. Bu onay zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Anıtlar Kurulu'na gitti. Görüş alındı. İlgili yerlere başvuruldu. Projesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama tabi 9 metre ya da 10 metrelik bir yapı beklerken bir anda 13 metrelik bina görülüce yüksek gözüküyor. Bunun esas yükselme sebebi kret kotu. Proje'de aykırılık var mı diye ölçüm yapılacak, varsa zaten işlem yapılacak."

Halkın binanın kıyı için emsal olması durumundan endişeli olduğunu ve bununla ilgili adım attığını söylediğimiz yetkili ''İmar durumu şartları önemli. 2017'de onaylanmış. Dolayısyla emsal teşkil eder diye bir şey yok. İmar üç kat, İSKİ yüksek yapın diye hepsine not düşecektir. Ancak kimse 3 katı 4 kat yapamaz. Sahil parseli olduğu için imar 3 kat sabit. Burada imar durumuna aykırı bir durum yok. Ona göre onaylanmış. Projede sıkıntı yok. Yerinde ölçüm yapılacak. 13.5'u geçen bir yükseklik varsa ölçülecek, inşaat durdurulacak'' şeklinde konuştu.

İNŞAATIN ARKASINDA KİM VAR?

Of Hayrat Vakfı Sosyal Tesis İnşaatı ve Of Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından yapılan inşaatın sahibi Mustafa Saral. Mustafa Saral Başakşehir kulübünün futbol şube sorumlusu asbaşkanı. Refah Partisi Of İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1999-2004 tarihleri arasında Fazilet Partisi‘nden Of Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Milli Gençlik Vakfı Of İlçe Başkan Yardımcılığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2014 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Of Belediye Başkanlığı için AKP‘den aday adayı oldu. Daha sonra AKP Silivri Belediye Meclis Üyesi adayı olarak 30 Mart 2014 seçimlerine katıldı. Saral, AKP’den Silivri Belediye Meclis Üyeliği yapıyor.

İNŞAAT ALANIN ESKİ HALİ: