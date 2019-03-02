Kıvırcık salata zam rekortmeni oldu

İTO'nun verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 30,98 ile kıvırcık salata oldu. İkinci sırada maydanoz, üçüncü sırada ilaçlar var.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), bu yılın şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 30,98 ile kıvırcık salata oldu.

İTO tarafından açıklanan Şubat 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerine göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatıysa değişmedi.

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Kıvırcık salatayı, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık, yüzde 15,79 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 15,54 ile mandalina izledi.

Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 gerileme göstererek, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerse yüzde 13,31 ile kadın elbisesi, yüzde 12,38 ile kadın bluzu, yüzde 10,28 ile kadın kazağı, yüzde 8,06 ile kadın tayyörü ve yüzde 6,98 ile karnabahar şeklinde sıralandı.