Kışanak ve Tuncel'in yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan davanın dokuzuncu duruşmasında savcı mütalaasını verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, Kışanak ve Tuncel hakkında açılan davanın dokuzuncu duruşmasında, savcı mütalaasını verdi.

Mahkeme huzurunda bulunmak istemediklerinden dolayı duruşmaya katılmayan Tuncel ve Kışanak hakkındaki iddiannamede Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma savısının mütalaasında Kışanak için ‘silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek’ suçundan 22,5 yıl, Tuncel için ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmaktan 15 yıl hapis cezası isterken, her iki tutuklu sanık için ‘iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan üst sınırdan 26 yıl 8’er ay hapis cezası istedi

8 Ekim'de karar duruşmasının yapılacağını bildiren mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in duruşmada mahkeme salonunda hazır edilmesini kararlaştırdı. Heyet, tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.