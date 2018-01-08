Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "İstanbul'da Ocak ayı ortasında kısa süreli bir soğuma haricinde sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normallerinin üzerinde görünüyor. Şubat'ın başlamasıyla birlikte işler değişebilir ama genel olarak normalden ılık ve daha az yağışlı bir kış geçireceğiz" diyor.

İstanbul'da ve pek çok kentte dün de bahar havası dikkat çekti, herkes "kış ne zaman gelecek" sorusunu sormaya başladı.

Meteorolojinin son tahminlerine göre Perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağmurlar geliyor. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "İstanbul'da Ocak ayı ortasında kısa süreli bir soğuma haricinde sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normallerinin üzerinde görünüyor. Şubat'ın başlamasıyla birlikte işler değişebilir ama genel olarak normalden ılık ve daha az yağışlı bir kış geçireceğiz" diyor.

Hürriyet'e konuşan Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Şubat'ın başlamasıyla birlikte işler değişebilir ama genel olarak normalden ılık ve daha az yağışlı bir kış geçireceğiz. Bu hiç kar yağmayacak ya da hava hiç soğumayacak demek değil ama uzun vadede bunların miktarı ve/veya süresi daha az ya da daha zayıf olacak demek. Burada şunu da eklemek gerek; yağışla ilgili belirsizlik, kış sonu için yüksek. Yani şu anki verilere göre yağışta, sıcaklıklardan daha zayıf bir öngörülebilirlik sözkonusu. Bu durum özellikle kuraklık konusunu daha güçlü biçimde gündeme almamızı gerektirebilir. Tarım bundan ciddi şekilde etkilenebilir. Enerji sektörü için de durum kayda değer, çünkü özellikle 2017 süresince doğu ve güneydoğu bölgelerimizde yeterli yağışlar düşmedi. Dağlık bölgelerdeki kar rezervleri hidroelektrik santraller için önemli. Yine rüzgar ve güneş enerjisi gibi meteorolojik duruma bağlı enerji kaynakları etkilenecektir" dedi.