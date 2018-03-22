Kırmızıtaş Holding'in iki patronu 'FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding'in üç patronundan ikisi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e bağlı dört şirkete 8 Mart'ta kayyum atandı, holdingin patronları Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan üç şüpheli adliye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş “FETÖ" üyeliği iddiasıyla tutuklandı, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.