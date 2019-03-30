Kırklareli Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı'ndan Zeynep Esin'le ilgili açıklama

Kırklareli Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Umut Kurt, öldürülmüş halde bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'le ilgili yaptığı açıklamada 'Otopsi raporu sonuçlandığında Zeynep'in vücudunda tecavüze ilişkin bulguların var olup olmadığı netlik kazanacak. Böyle bir bulgu umarız çıkmaz' dedi.

Kırklareli'nde, önceki gün ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunmasından saatler sonra metruk bir binada öldürülmüş halde bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'le ilgili baronun çocuk hakları komisyonundan açıklama geldi.



Kırklareli Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Umut Kurt, adliye binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, Zeynep Esin için tüm Türkiye'nin yasta olduğunu belirtti. Kurt şunları kaydetti:

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

"Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma dosyasındaki deliller, henüz tam anlamı ile toplanmadığından dosya içeriği ile ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünmekteyiz. Ancak ortada daha önceden de maalesef ki görmeye alışkın olduğumuz ve senaryosu sürekli tekrar eden bir caniliğin, bir vahşetin bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Otopsi raporu sonuçlandığında Zeynep'in vücudunda tecavüze ilişkin bulguların var olup olmadığı netlik kazanacaktır. Böyle bir bulgu umarız çıkmaz ve içimizin ateşine bir nebze olsun su serpilir."

AA'nın haberine göre Kurt, "Bu olayın açığa çıkmasındaki uğraşımız, bundan sonra böylesine olayların gerçekleşmemesi için yürüdüğümüz yolda bize ışık tutacaktır. Adaletin tecellisindeki rolümüzün farkındayız" dedi.

Zeynep Esin'in öldürülmesiyle ilgili olarak teyzesinin oğlu Kerem S. (28) tutuklanmıştı.



LÜLEBURGAZLI GENÇLER EYLEM YAPTI: ÇOCUK BEDENİME DOKUNMA

İHA'nın haberine göre Lüleburgazlı gençler Esin için bir araya geldi. Üzerinde, "Çocuk bedenime dokunma", "Çocuk susar sen susma. Onu yalnız bırakma" yazılarının bulunduğu dövizlerle sessiz eylem gerçekleştirilen gençler, istismara uğrayan çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.