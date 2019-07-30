Kirazlı’yı katleden şirketin CEO’su: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Çanakkale Kirazlı’daki 195 bin ağacı katleden Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un CEO’su Bloomberg’e yaptığı açıklamada ‘Türkler taş taşımakta çok iyiler’ dedi.

Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un CEO’su John McCluskey'in Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Türkler taş taşımakta çok iyiler” dediği ortaya çıktı.

Çanakkale Kirazlı’da 195 bin ağacı katleden ve siyanürlü maden arama çalışmalarıyla su kaynaklarının kirletilmesine yol açacak olan şirketin CEO'su McCluskey’in Bloomberg'e yaptığı açıklamaların bir bölümünü CHP’li Gürsel Tekin sosyal medya hesabından Türkçe altyazılı olarak paylaştı.

Videoda şirketin Alamos Gold CEO’su McCluskey, TL’nin değer kaybetmesinin maliyetlerini düşürdüğünü, maaşları TL olarak ödediklerini anlatıyor ve “Yabancı işçi çalıştırmıyoruz. Türkler taş taşımakta çok iyiler” diyor.

