Kirazlıtepe halkı kentsel dönüşüme karşı bir arada: Mücadele edeceğiz

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe mahallesinde Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği, bugün mahallede yaşananlara ilişkin toplantı düzenledi ve basın açıklaması yaptı. Mahalle sakinleri hukuksuzca başlatılan kentsel dönüşüm sürecinin son bulmasını ve kendilerine danışılmasını talep etti.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe mahallesinde kentsel dönüşüm için insanlar evlerini boşaltmaları için zorlanıyor. Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği, bugün mahallede yaşananlara ilişkin toplantı düzenledi ve basın açıklaması yaptı.

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Derneği, mahallede yapılanların tamamen hukuksuz ve eşitliğe aykırı olduğunu belirtti. Halk iradesiyle halkı idare etme makamına gelenlere seslenen Dernek, asbest zehirine maruz kaldıklarını vurguladı. Mahalle sakinleri taleplerini şöyle sıraladı:

1)Yasal olarak üçte iki çoğunluğa ulaşmada yapılan yıkımları durdurun

2)Molozları derhal kaldırın

3)Yolları kapatmayın

4)Doğalgaz, su ve elektrik kesiminden vazgeçin

5)Burada yapılan projeyi bizimle paylaşın

6)Hak edişleri: proje üzerinden teknik şartnamelerle yasal belgelere dayanarak bizlere dağıtın

Mahalle sakinleri huzur istediklerini, üç yıldır gelen bildirimlerden sıkıldıklarını söyledi ve sonuna kadar direneceklerini açıkladı.

Dernek hukuksuzluklara karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirtti ve hukuki olarakta sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.