Kirazlı'da büyük buluşma bugün: Kaz dağları hepimizin!

26 Temmuz günü başlayan 'Su ve Vicdan Nöbeti' yeni bir evreye giriyor. Çanakkale'nin su kaynağı olan Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını altın ve gümüş madenciliğine karşı savunmak için bugün Kirazlı Balaban’da büyük buluşma var.

Çanakkale’nin Kirazlı Köyü’nde Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni çalışmalarında yaşanan ağaç katliamının ardından 26 Temmuz'da başlatılan “Su Ve Vicdan Nöbeti” bugün gerçekleştirilecek büyük buluşma ile yeni bir evreye giriyor.

Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada: “Tüm kentlilerimizi, kalbi burada bizlerle atan herkesi ve sesimizi dünyaya duyurmamıza aracılık eden tüm basın camiasını, dünya mirası Kaz Dağlarımızın geleceğine sahip çıkmaya mücadelemize ses olmaya davet ediyoruz” denildi.

'Su ve Vicdan Nöbeti'nin çağrısı şu şekilde:

DAVET



Çanakkale’nin tek içme ve kullanma su kaynağı Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını kirletecek altın ve gümüş madenciliğine dur demek için 26 Temmuz’da başlayan “Su ve Vicdan Nöbeti” 5 Ağustos’ta Kirazlı Balaban’da büyük buluşmasını gerçekleştirecek.

Tüm kentlilerimizi, kalbi burada bizlerle atan herkesi ve sesimizi dünyaya duyurmamıza aracılık eden tüm basın camiasını, Dünya mirası Kazdağlarımızın geleceğine sahip çıkmaya mücadelemize ses olmaya davet ediyoruz.



“Büyük Su Ve Vicdan Nöbeti Buluşması”



Saat: 11.00 - Toplantı

12.00 - Basın Açıklaması

13.00 - İşletmenin olduğu bölgeye hareket

15.30 - Nöbet alanında basın açıklaması

Yer: Kirazlı - Balaban Çeşme Mevkii

TKP DE ÇAĞRI YAPTI

Türkiye Komünist Partisi de dün yayımladığı bir mesajla, Kirazlı'daki nöbet eylemine katılacağını duyurdu ve halka katılma çağrısı yaptı.

BELEDİYE: SEN YOKSAN BİR EKSİK

Çanakkale Belediyesi’nin sosyal medya hesabından “Bir sözümüz var... Geleceğimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Sen yoksan bir eksik… Su, vicdan, yaşam ve toprak için... Ses ver, hemen şimdi. Servis araçları 05 Ağustos Pazartesi günü sabah saat 08:00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanından hareket edecektir. Yer: Kirazlı-Balaban Çeşmesi Mevkii” açıklamaları yapıldı.

İSTANBUL BAROSU'NDAN DESTEK

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada da “Çanakkale'nin tek içme ve kullanma su kaynağı Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını kirletecek altın ve gümüş madenciliğini protesto etme için 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 11.00da Çanakkale Kirazlı Balaban'da buluşuyoruz. "Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşmasına" katılım için Baromuz tarafından otobüs kaldırılacaktır” denildi.

NE OLMUŞTU?

2000’li yılların başında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Enerji Bakanlığı bölgedeki maden yataklarını araştırarak haritalandırma çalışması yaptı.

2002’den sonra Maden Yasası’nda değişiklikler yapıldı ve firmalara maden arama ruhsatları verildi. 2010’lu yıllara gelindiğinde arama ruhsatları işletme ruhsatına dönüşmeye başladı.

2017’den itibaren de işletmeler kurulmaya başladı. Bu dönemde de bölgedeki ağaç katliamı yoğun olarak gündeme gelmiş ve eylemler yapılmıştı.