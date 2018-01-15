Kiralık araca çarpanlara kötü haber

Trafikte bulunan 600 bin kiralık araçla yaşanacak olası bir kaza durumunda ceza da ikiye katlanıyor.

Hürriyet'ten Noyan Doğan, "Kiralık bir araca çarparsanız ve kusur da sizdeyse, aracı kiralayan şirket, tamir olana kadarki sürede; o araçtan elde edeceği kira gelirini sizden talep edebilir" ifadelerini kullandı.

Noyan'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

Buna ister ‘kira kaybı’ deyin, ister ‘gelir kaybı’; kiralama şirketinin böyle bir yasal hakkı var. Altını bir kere daha çizeyim, sizden talep edilen, araçta oluşan maddi hasarın tazmini değil, onu zaten sizin aracınızın trafik sigortası ya da kiralık aracın kaskosu karşılıyor; sizden istenen, kiralama şirketinin uğradığı gelir kaybı. Bunu da profesyonel çalışan, büyük filo kiralama şirketleri zaten istemiyor; çünkü onlar, zarar gören aracın yerine ikame araç veriyor, kira almaya devam ediyor ve kira parasının içine de bu tür giderleri dahil ediyor. Gelir kaybını talep edenler ise daha çok günlük araç kiralayan şirketler.