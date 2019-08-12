Kira öder gibi aidat ödüyoruz

Büyükşehirlerde haneler için aidatlar neredeyse kira fiyatını buluyor. Yapılan araştırmalara göre İstanbul Beşiktaş'ta sitelerde ortalama aidat bedeli 1200TL'yi gördü.

Büyükşehirlerde yaşayanlar için aidat oldukça önemli bir gider kalemi oldu.

Apartman tipi yapılarda sadece temizlik ve ortak elektrik gideri ile süreci yönetmek mümkünken sitede oturanların faturası arttıkça artıyor. Peki en yüksek aidatları hangi ilçelerde yaşayanlar ödüyor.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen Tapusor.com adlı platform, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sitelerin ortalama konut aidat değerleri incelendi.

BEŞİKTAŞ'YA AİDAT BEDELİ 1200 TL'Yİ GÖRDÜ

Yapılan araştırmaya göre en yüksek aidat 3 büyük ilde İstanbul'da. İstanbul'da Beşiktaş'ta ortalama aidat bedeli 1200 lirayken onu Beykoz, Şişli, Sarıyer ve Bakırköy takip ediyor. İzmir'deki sitelere baktığımızda ise Güzelbahçe 400 lira ortalama ile ilk sırada. Onu Urla, Narlıdere, Karşıyaka ve Bornova izliyor. Başkentte ise aidatlar İzmir ve İstanbul'un altında. Ankara'da Çankaya 330 lira ile ilk sırada. Onu Gölbaşı, Beypazarı, Etimesgut ve Altındağ takip ediyor.

Son 1 yıldaki konut aidat değerlerine baktığımız zaman ciddi artışlar da dikkat çekiyor. Silivri'de aidatlar 1 yılda yüzde 64, Şişli'de yüzde 53, Şile'de yüzde 38, Beşiktaş'ta yüzde 37, Beykoz'da yüzde 36, Zeytinburnu, Kağıthane ve Büyükçekmece'de yüzde 29, Üsküdar'da yüzde 27, Sarıyer'de yüzde 26 arttı. İzmir'de de yüzde 17 ile yüzde 46 arasında değişen oranda aidat artışları oldu.