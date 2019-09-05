Kilis'te 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen nar kabuğu bulundu

Kilis, Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıllık olduğu düşünülen nar kabuğu bulundu.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer aldığı belirtilen Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıllık olduğu düşünülen nar kabuğuna ulaşıldı.

Bölgenin özellikle zeytin, üzüm, bezelye, susam ve nar üretimi konusunda önemli bir konuma sahip olduğu belirlendi.

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin, kazı çalışmalarında Orta Tunç Çağı'na ait tabakalarda nar üretimiyle ilgili önemli bulgular tespit ettiklerini söyledi.