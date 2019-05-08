Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya yanıt: Adaleti gasp edemezler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'çete' benzetmesini kınayan bir açıklama yapan YSK'ya tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'çete' benzetmesini kınayan bir açıklama yapan YSK'ya tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK; haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler.

YSK’nın yedi üyesi hakim sıfatları dururken demokrasiyi katletmeye kalkıştılar. Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız!

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız."